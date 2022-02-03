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Kiev'de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizine karşı Türkiye'den diplomasi atağı

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 15:04
Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’ya gitti. Rusya lideri Putin Çin ile yapacağı görüşmenin ardından Türkiye’ye gelecek ve atılacak adım için yol haritası ortaya çıkacak. Başkan Erdoğan ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, “Zelenski ile ikili görüşmemiz olacak. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Diplomasi gerilimi düşürecek mi? Ukrayna sınırında tansiyon düşecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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