24 Mart 2022, Perşembe
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Kiev sokaklarında sessizlik hakim! Başkent çevresinde çatışmalar devam ediyor
Rusya-Ukrayna savaşı 29. Gününde devam ediyor. Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Zelenskiy'den ise önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı NATO'dan “Vazgeçebiliriz” dedi. Bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında son durumu aktardı.