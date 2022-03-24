Kiev sokaklarında sessizlik hakim! Başkent çevresinde çatışmalar devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı 29. Gününde devam ediyor. Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Zelenskiy'den ise önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı NATO'dan “Vazgeçebiliriz” dedi. Bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında son durumu aktardı.

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