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Kıbrıs Rum Yönetimi, Antalya açıklarında sondaj çalışmasına başladı

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Giriş: 24.05.2022 17:24
Kıbrıs Rum Yönetimi, Antalya açıklarında bir bölümü Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kalan 6 numaralı parselde Fransız Total ve İtalyan ENI şirketlerinin sondaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Rum Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cronos-1 adı verilen bölgeye Total ve ENI'nin kiraladığı Tungsten Explorer adlı Sondaj gemisi geldi ve ön çalışmalara başladı. Sondaj çalışmalarının süresi hakkında bilgi verilmedi.
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