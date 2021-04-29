Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı! A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Cenevre’de yapılan gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar, “Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı. Bu oyunun kurallarının artık değişmesi gerekiyor.” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak görevimizdi. Rum lider Maraş'ın ve Ercan Havalimanı'nın BM kontrolüne girmesini istedi. KKTC'nin eşitliği konusunda taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Beklenen oldu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Kıbrıs sorununda yeni bir şey yok olacak gibi de değil." dedi.

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