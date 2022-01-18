18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kendini yakan kömürcünün son sözleri! Oy verdik mükafatı bu mu?

Kendini yakan kömürcünün son sözleri! Oy verdik mükafatı bu mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2022 16:48
Marmaris’te kedini yakarak hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici’nin, olay anındaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ekici, “Ben ölürsem Marmaris Belediyesi benim katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradım, durumu izah ettim, konuştum. Borcum var, derdim var. Mehmet Oktay’a Osman Gürün’e oy verdik, bu mu mükafatı” dedi.
Kendini yakan kömürcünün son sözleri!
Kendini yakan kömürcünün son sözleri!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi akrabalar emanet
CHP’li Beşiktaş Belediyesi akrabalar emanet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara’da
Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
Arı ölümlerine klimalı önlem
Arı ölümlerine klimalı önlem
Ankara trafiği şakaya gelmedi!
Ankara trafiği şakaya gelmedi!
CHP’de Semra Güzel bilmecesi!
CHP’de Semra Güzel bilmecesi!
FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı!
FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı!
Kaçkarlarda helikopterli kayak heyecanı!
Kaçkarlarda helikopterli kayak heyecanı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Daha Fazla Video Göster