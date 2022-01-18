Kendini yakan kömürcünün son sözleri! Oy verdik mükafatı bu mu?

Marmaris’te kedini yakarak hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici’nin, olay anındaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ekici, “Ben ölürsem Marmaris Belediyesi benim katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradım, durumu izah ettim, konuştum. Borcum var, derdim var. Mehmet Oktay’a Osman Gürün’e oy verdik, bu mu mükafatı” dedi.