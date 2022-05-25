25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2022 16:48
Güncelleme:25.05.2022 16:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.
İşte Kılıçdaroğlu’nun çürütülen iddiaları
İşte Kılıçdaroğlu’nun çürütülen iddiaları
Kılıçdaroğlu’nun kirli siyaseti duvara tosladı!
Kılıçdaroğlu'nun kirli siyaseti duvara tosladı!
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
Bakan Çavuşoğlu Mescid-i Aksa’da
Bakan Çavuşoğlu Mescid-i Aksa’da
CHP’de FETÖ’cü danışman skandalları
CHP’de FETÖ’cü danışman skandalları
​CHP – FETÖ ilişkisinin perde arkası
​CHP – FETÖ ilişkisinin perde arkası
Bakan Kurum’dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama
Bakan Kurum'dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama
Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?
İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi
İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi
Bahçeli: Hain olan korkaktır
Bahçeli: Hain olan korkaktır
İftirası yargıya taşınıyor!
İftirası yargıya taşınıyor!
Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti!
Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti!
Daha Fazla Video Göster