25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.