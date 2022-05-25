Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset duvara tosladı! Dileyen herkes resmi siteden ulaşabiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.