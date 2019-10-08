Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye çıkışına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Bugünkü grup toplantısında “İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz. Bizim ne işimiz var Suriye’de” diyen Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi büyüdü. A Haber canlı yayınında telefonla bağlanan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini yorumladı. Övür, “Garip bir durumla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı’yla örtüşen şeyler söylüyor. CHP sadece bu konuda değil gidip Almanya’da “Türkiye yatırım yapmayın” diyen bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. Türkiye küresel anlamda inanılmaz bir süreçten geçiyor. Büyük küresel bir oyun oynanıyor. Ama bizim ana muhalefet partisi “bizim orada ne işimiz var” diyor.” ifadelerini kullandı.