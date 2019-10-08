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08.10.2019
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye çıkışına tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Bugünkü grup toplantısında “İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz. Bizim ne işimiz var Suriye’de” diyen Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi büyüdü. A Haber canlı yayınında telefonla bağlanan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini yorumladı. Övür, “Garip bir durumla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı’yla örtüşen şeyler söylüyor. CHP sadece bu konuda değil gidip Almanya’da “Türkiye yatırım yapmayın” diyen bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. Türkiye küresel anlamda inanılmaz bir süreçten geçiyor. Büyük küresel bir oyun oynanıyor. Ama bizim ana muhalefet partisi “bizim orada ne işimiz var” diyor.” ifadelerini kullandı.
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carkci kemos tabi türk ordusunun suriyenin kuzeyindeki terör koridorunun yok edilmesi ve türkiyedeki savastan ve terörden kacan insanlarin ülkelerine dönmeleri icin yapilacak harekata karsi cikiyor cünkü kemos türk degil ve suriyede terör estiren teröristler onun soydaslaridir bu zat pkk dan dhkp-c den cok daha tehlikeli bi virüstür türkiyenin bas belasidir Allah bu zati ailesi ile birlikte basimizdan ne sekilde olursa olsun alsin türkiyeyi bu virüsten kurtarsin amin
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