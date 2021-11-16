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Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği! 6 ayda ne değişti de 'helalleşmek' istiyor?

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Giriş: 16.11.2021 23:14
Güncelleme:16.11.2021 23:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkta bıraktığı derin yaraları itiraf etme mahiyetindeki 'helalleşme' açıklamasıyla tura çıkacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekerken Kılıdaroğlu'nun 'helalleşme' meselesine ilişkin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hellaleşmenin nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntülerin ardından, "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun derin çelişkisini gözler önüne seren haberin detayları...
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