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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığı! Can Ataklı suçu seccade üzerinde namaz kılanlarda aradı

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 15:40
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı iftar programında seccadeye ayakkabı ile bastı ve poz verdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Göremedim" diye savunmayı Saadet Partisi huzurunda yaparken skandalın tek fotoğrafla kalmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak isteyen Can Ataklı suçu seccade üzerinde namaz kılanlarda aradı. Can Ataklı, "İftardan hemen sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak 2 tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." dedi.
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