Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir açıklama ile birlikte bir helalleşme tartışması başladı. Kılıçdaroğlu, “Geçmişte kırdığımız toplumlarla helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Hellaleşme başlığında yakın tarihte Kılıçdaroğlu’nun başka açıklamaları vardı. Bakın bugün ne söyledi geride bıraktığımız dönemde ne söyledi…

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