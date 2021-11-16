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Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi

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Giriş: 16.11.2021 09:59
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir açıklama ile birlikte bir helalleşme tartışması başladı. Kılıçdaroğlu, “Geçmişte kırdığımız toplumlarla helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Hellaleşme başlığında yakın tarihte Kılıçdaroğlu’nun başka açıklamaları vardı. Bakın bugün ne söyledi geride bıraktığımız dönemde ne söyledi…
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Kılıçdaroğlu’nun helallik çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi
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