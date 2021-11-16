16 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir açıklama ile birlikte bir helalleşme tartışması başladı. Kılıçdaroğlu, “Geçmişte kırdığımız toplumlarla helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Hellaleşme başlığında yakın tarihte Kılıçdaroğlu’nun başka açıklamaları vardı. Bakın bugün ne söyledi geride bıraktığımız dönemde ne söyledi…