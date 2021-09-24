24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasına tepki: Kürtler üzerinden siyaset yapmasınlar! Bizi rahat bıraksınlar

Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasına tepki: Kürtler üzerinden siyaset yapmasınlar! Bizi rahat bıraksınlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2021 14:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu olduğunu söyleyerek, çözüm için HDP'yi adres gösterdi. İşte o sözler büyük tepki çekti, Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri HDP ve İmralı'nın Kürt halkının hiçbir zaman temsilcisi olamacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" açıklamasının ardından HDP'nin İmralı'yı adres göstermesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu Millet İttifak'ı içerisinde tutmak istediği HDP'yi, Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti.

HDP cephesinden yanıt gecikmedi eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na İmralı'yı işaret etti.

Açıklamalar Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Kanat önderleri de HDP ve İmralı'nın Kürt halkının hiçbir zaman temsilcisi olamacağını vurguladı.

CHPnin tehlikeli adımı! CHP'NİN TEHLİKELİ ADIMI!
CHP-HDP-İmralı üçgeninde neler yaşanıyor? CHP-HDP-İMRALI ÜÇGENİNDE NELER YAŞANIYOR?
Bahçeliden Kılıçdaroğluna HDP tepkisi BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA HDP TEPKİSİ
Katil Esad’dan buluşma daveti! Bu ne anlama geliyor? KATİL ESAD'DAN BULUŞMA DAVETİ! BU NE ANLAMA GELİYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasına tepki
Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasına tepki
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber'de flaş açıklamalar
İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor?
İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor?
Bebeğe yanlış aşı iddiasında flaş gelişme!
"Bebeğe yanlış aşı" iddiasında flaş gelişme!
Balatalar yandı İETT yine yolda kaldı
Balatalar yandı İETT yine yolda kaldı
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı!
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı!
Yine İETT yine arıza!
Yine İETT yine arıza!
Dünyada ilk ve tek! Orayı A Haber görüntüledi
Dünyada ilk ve tek! Orayı A Haber görüntüledi
Yanlış aşı iddiasına soruşturma!
Yanlış aşı iddiasına soruşturma!
MSB duyurdu! Metina’da PKK’ya darbe
MSB duyurdu! Metina’da PKK'ya darbe
Halde ayrı markette ayrı fiyat!
Halde ayrı markette ayrı fiyat!
Daha Fazla Video Göster