Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasına tepki: Kürtler üzerinden siyaset yapmasınlar! Bizi rahat bıraksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu olduğunu söyleyerek, çözüm için HDP'yi adres gösterdi. İşte o sözler büyük tepki çekti, Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri HDP ve İmralı'nın Kürt halkının hiçbir zaman temsilcisi olamacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" açıklamasının ardından HDP'nin İmralı'yı adres göstermesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu Millet İttifak'ı içerisinde tutmak istediği HDP'yi, Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti.

HDP cephesinden yanıt gecikmedi eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na İmralı'yı işaret etti.

Açıklamalar Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Kanat önderleri de HDP ve İmralı'nın Kürt halkının hiçbir zaman temsilcisi olamacağını vurguladı.