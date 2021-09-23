23 Eylül 2021, Perşembe
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Millet İttifakı’nda yeni çatlak: İmralı! CHP-HDP-İmralı üçgeninde neler yaşanıyor?
Siyasetin gündemi bir kaç gündür İmralı tartışması yaşanıyor. Tartışma büyürken köşeye sıkışan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İttifakı ayakta tutmaya dönük konuşan Kılıçdaroğlu HDP'ye üstü kapalı sitem etti. Peki başka neler yaşanıyor? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.