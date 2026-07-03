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Başkan Erdoğan’dan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek galibiyeti sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başantrenör Ergin Ataman’a tebriklerini iletti.

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