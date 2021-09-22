22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Sivillerin zulmünden kaçtığı Esad çözüm mü?

Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Sivillerin zulmünden kaçtığı Esad çözüm mü?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
ABONE OL
Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Sivillerin zulmünden kaçtığı Esad çözüm mü?

Yüz binlerce masum sivilin katledilmesinin ve milyonlarcasının mülteci durumuna düşmesinin ana sorumlusu olan katil Beşar Esad'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı geldi. Bu iddia eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a ait. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP’ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sözde Kürt sorununun çözümü için, PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP'yi meşru organ ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerin evlerine dönebilmesi için deonbinlerce masum sivili katleden, milyonlarcasının evlerini terk etmesine neden olan Beşar Esad'ı meşru organ ilan etmişti.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine kendi vatandaşlarını katleden Esad'dan cevap geldiğini iddia etti. Yarkadaş, kesin bir bilgi olarak paylaştığı iddiayı Kürt sorunuyla bağdaştırdı. Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi olarak ilan etmesini "cesur tutum" olarak nitelendirirken Beşar Esad ile masaya oturulması gerektiğini savundu.

Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP'ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Prof. Dr. Zakir Avşar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu günlerde çok değişik açıklamalar yapıyor. Partinin danışmaları ya da milletvekilleri farklı farklı açıklamalar yapıyor. Tüm bu açıklamalara baktığınız zaman önemli bir kısmının Türkiye'nin dış politikası ile çeliştiğini göreceksiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap almaya çalıştığı kişi yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin ne kadarına hakim. Suriye'de iç savaş neden kaynaklanmış buna çok doğru bakmak lazım. Sorunun kaynağına gitmeden sorunun çözümünü kaynakta aramak bir şey ifade etmez.

Burada kaç tane devletin etkin olduğunu iyi anlamak lazım. Beşar Esad ile konuşmak sorunları çözecek diye bir durum ortada yok. Reel politikada böyle bir durum söz konusu değildir. Beşar Esad Suriye'de hakim değil ve onun üzerinde de hakim güçler var.

Soruların tamamının kaynağı Beşar Esad. Suriye'de Esad dışında farklı ülkelerin hakimiyet alanı oluşmuş durumda. Bunlar içerisinde Rusya, İran, Fransa ve ABD var. Herhangi bir anlaşmayı Esad ile yapmanız mümkün değil.

Orada elinizi güçlü tutmanız gerekir ki çözüm üretebileseniz. Eğer Kılıçdaryoğlu'nun dediği gibi bir yol olsa Türkiye'nin burada elde ettiği güç ve çözüm odaklı adımlar da kaybedilir. Bu yükü Türkiye'nin üstlenmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil.

Türkiye'de Suriye'de tehditleri kökünde yok etmek için mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ın uzantısı olan YPG'yi meşru bir güç ilan etmişti. İşte tüm bunlara bakıp değerlendirdiğimizde CHP'nin politikalarında büyük yanlışlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin kazanımlarına ters hamleler yapıyorlar."

Katil Esad’dan buluşma daveti! Bu ne anlama geliyor? KATİL ESAD'DAN BULUŞMA DAVETİ! BU NE ANLAMA GELİYOR?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA