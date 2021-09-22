Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Sivillerin zulmünden kaçtığı Esad çözüm mü?
Yüz binlerce masum sivilin katledilmesinin ve milyonlarcasının mülteci durumuna düşmesinin ana sorumlusu olan katil Beşar Esad'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı geldi. Bu iddia eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a ait. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP’ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
Sözde Kürt sorununun çözümü için, PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP'yi meşru organ ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerin evlerine dönebilmesi için deonbinlerce masum sivili katleden, milyonlarcasının evlerini terk etmesine neden olan Beşar Esad'ı meşru organ ilan etmişti.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine kendi vatandaşlarını katleden Esad'dan cevap geldiğini iddia etti. Yarkadaş, kesin bir bilgi olarak paylaştığı iddiayı Kürt sorunuyla bağdaştırdı. Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi olarak ilan etmesini "cesur tutum" olarak nitelendirirken Beşar Esad ile masaya oturulması gerektiğini savundu.
Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP'ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
Prof. Dr. Zakir Avşar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu günlerde çok değişik açıklamalar yapıyor. Partinin danışmaları ya da milletvekilleri farklı farklı açıklamalar yapıyor. Tüm bu açıklamalara baktığınız zaman önemli bir kısmının Türkiye'nin dış politikası ile çeliştiğini göreceksiniz.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap almaya çalıştığı kişi yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin ne kadarına hakim. Suriye'de iç savaş neden kaynaklanmış buna çok doğru bakmak lazım. Sorunun kaynağına gitmeden sorunun çözümünü kaynakta aramak bir şey ifade etmez.
Burada kaç tane devletin etkin olduğunu iyi anlamak lazım. Beşar Esad ile konuşmak sorunları çözecek diye bir durum ortada yok. Reel politikada böyle bir durum söz konusu değildir. Beşar Esad Suriye'de hakim değil ve onun üzerinde de hakim güçler var.
Soruların tamamının kaynağı Beşar Esad. Suriye'de Esad dışında farklı ülkelerin hakimiyet alanı oluşmuş durumda. Bunlar içerisinde Rusya, İran, Fransa ve ABD var. Herhangi bir anlaşmayı Esad ile yapmanız mümkün değil.
Orada elinizi güçlü tutmanız gerekir ki çözüm üretebileseniz. Eğer Kılıçdaryoğlu'nun dediği gibi bir yol olsa Türkiye'nin burada elde ettiği güç ve çözüm odaklı adımlar da kaybedilir. Bu yükü Türkiye'nin üstlenmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil.
Türkiye'de Suriye'de tehditleri kökünde yok etmek için mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ın uzantısı olan YPG'yi meşru bir güç ilan etmişti. İşte tüm bunlara bakıp değerlendirdiğimizde CHP'nin politikalarında büyük yanlışlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin kazanımlarına ters hamleler yapıyorlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
- Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?
- Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı?
- 3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama
- MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?
- 383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!
- Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
- Margün halka arz eşit mi oransal mı? Margün (Maren) halka arz hangi bankada, hisse fiyatı ne kadar?
- PA son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?