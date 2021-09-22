Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Sivillerin zulmünden kaçtığı Esad çözüm mü?

Orada elinizi güçlü tutmanız gerekir ki çözüm üretebileseniz. Eğer Kılıçdaryoğlu'nun dediği gibi bir yol olsa Türkiye'nin burada elde ettiği güç ve çözüm odaklı adımlar da kaybedilir. Bu yükü Türkiye'nin üstlenmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil.