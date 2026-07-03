NATO'da paradigma değişikliği! Türkiye'nin "çekirdek ülke" rolü

Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi'nde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı kritik görüşmesi öncesi A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, NATO'da performansa dayalı yeni bir sisteme geçileceğini ve Türkiye'nin komuta zincirindeki rolünün güçleneceğini öne sürdü. Sohtaoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği ve Schengen vizesi sürecinde de kısa ve orta vadede önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.