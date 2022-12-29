29 Aralık 2022, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi! Geçmişte EYT'ye karşı çıkmıştı... Çözümü sahiplenmeye kalktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu müjdeledi. Ancak uzun yıllardır devam eden sorunun çözümünü Kılıçdaroğlu sahiplenmeye kalktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı "hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunmuştu.