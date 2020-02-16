Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı CHP Ankara İl Kongresinde rezalet! Kadınlara hakaret edildi |Video izle

CHP’de parti içi rezaletler son bulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 37. Ankara İl Kongresinde gergin anlar yaşandı. Kongrede delegelerden Teyfik Koçak kadınlara hakaret etti. Sonrasında ise ortam bir anda gerildi. Koçak, ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu skandal görüntü kadın haklarından sözde taviz vermeyen partinin gerçek durumunu gözler önüne serdi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı. Öte yandan dün de Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı. Kavga anları ise kameralara yansımıştı.

CHP'de parti içi rezaletler son bulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 37. Ankara İl Kongresinde gergin anlar yaşandı.

CHP KONGRESİNDEN KADINLARA HAKARET

Kongrede delegelerden Teyfik Koçak kadınlara hakaret etti. Sonrasında ise ortam bir anda gerildi. Koçak, ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu skandal görüntü kadın haklarından sözde taviz vermeyen partinin gerçek durumunu gözler önüne serdi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı. Öte yandan dün de Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı. Kavga anları ise kameralara yansımıştı.