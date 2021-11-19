Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor! Önce başörtüsü yasağını destekledi şimdi karşı çıktı

Yıllarca önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra yaptığı yeni açıklamalarla gündeme damga vurdu. "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti.