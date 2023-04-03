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Kemal Kılıçdaroğlu’nu hafız ve ermiş ilan ettiler! Kılıçdaroğlu ayeti Erbakan’ın sözü sandı

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 14:26
CHP milletvekilerinin hafız ve ermiş ilan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, İsra suresinin 81'inci ayetini Necmettin Erbakan'ıın sözüymüş gibi anlattı. Ayakkabılarıyla seccade üzerinde poz vermesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kılıçdaroğlu, daha önce de namazda okunan Kunut Dualarını ayet sanmış, dört büyük halifeden biri olan Hazreti Ali'den de "düşünür" diye söz etmişti.

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