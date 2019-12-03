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03.12.2019

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak açıklamalarına devam ediyor. Terör örgütü PKK’dan gelen talimatlarla hareket eden ve özellikler 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste yattığını savunan Kılıçdaroğlu yine Türkiye aleyhinde karalama kampanyası yaptı.

"Terör örgütü YPG bize niye saldırsın", "çukur kazan teröristlere arkadaş" ve "YPG'nin vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördükleri" yönünde açıklamalarla bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE HAPİSTE YATIYOR"

Kılıçdaroğlu "Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesi. İnsan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunduk; hepimiz için savunduk. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Demirtaş, beraat ediyor, başka bir davadan hemen mahkum ediyorlar. Neden? Hapiste kalsın diye." İfadelerini kullandı.

9 seçim kaybeden ve parti içerisinde koltuğunu sağlama almak için her türlü operasyonu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonra da çıkıp bu ülkede hukuk, adalet var diyorlar. Onu benim külahıma anlat. Kendisine geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş hakkındaki sözlerine sosyal medya tepki yağdı. Onlarca kişinin ölümünde parmağı olan Demirtaş'tan övgüyle bahsetmesi ve haksız yere tutuklandığını söylemesi "şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" yorumları yapıldı.

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