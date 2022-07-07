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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

A Haber
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Giriş: 07.07.2022 11:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta, tahliye edilen FETÖ sanığını Meclis'teki makamında ağırlamıştı. Dün ise FETÖ'nün organize ettiği Balyoz Kumpası davasında hapis yatan emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti. Helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekledi.
Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN ZİYARET!

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