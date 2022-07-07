07 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta, tahliye edilen FETÖ sanığını Meclis'teki makamında ağırlamıştı. Dün ise FETÖ'nün organize ettiği Balyoz Kumpası davasında hapis yatan emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti. Helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekledi.