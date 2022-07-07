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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta, tahliye edilen FETÖ sanığını Meclis'teki makamında ağırlamıştı. Dün ise FETÖ'nün organize ettiği Balyoz Kumpası davasında hapis yatan emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti. Helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 11:52
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

Geçtiğimiz hafta, tahliye edilen FETÖ sanıkları ile kucaklaştı, bir hafta sonra ise FETÖ mağdurunu ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, FETÖ'cülere göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün organize ettiği Balyoz Kumpası davasında hapis yatan emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan ziyaret! FETÖ’cülere göreve iade sözü verdi... CHP Kiminle helalleşecek?

Helalleşme mesajı verdi.