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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ‘Millet İttifakı dağıldı’ sözleri: Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışsın

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Giriş: 23.06.2023 00:18
İYİ Parti’nin ‘Millet İttifakı dağıldı’ çıkışına yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O günün koşullarına göre bakacağız. Eğer gerekiyorsa bu talep seçime girecek olan belediye başkan adaylarımızdan gelecektir. Ama bütün belediye başkanı adaylarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak zorundalar.” dedi. 13 seçim yenilgi üstüne yenilgi gören Kılıçdaroğlu “Gerekirse 16’lı da 26’lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller.” eleştirisini yöneltti.
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