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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na “değişim” yanıtı: CHP’yi şirket gibi düşünemezsin

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Giriş: 22.06.2023 21:10
Üst üste 13 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş TELE 1’de bir kez daha ‘değişim’ söylemleri ile genel başkanlık koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." mesajını verdi. İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam etmesi gerektiğinin sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "(Babasının şirketine gönderme yaparak) Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz” şeklinde konuştu.
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