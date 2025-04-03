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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye hırsız iması! CHP’ye ateş püskürdü: Çalanların yüzüne tükürülür

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "hırsız" iması! CHP'ye ateş püskürdü: Çalanların yüzüne tükürülür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 23:07
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’daki kurultayda aday olup olmayacağına dair kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasına gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, parti içindeki gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu sert çıkış, CHP kulislerinde büyük yankı uyandırırken, konu Arka Plan programında gazeteci Abdülkadir Selvi, akademisyen Eray Güçlüer ve avukat Pınar Hacıbektaşoğlu tarafından da geniş bir şekilde değerlendirildi. Bu açıklamalar, CHP’nin içindeki güç mücadelelerini ve yaklaşan kurultayın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye hırsız iması! CHP’ye ateş püskürdü: Çalanların yüzüne tükürülür
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