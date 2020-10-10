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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksız siyaset! Başkan Erdoğan ile ilgili "Katar" iddialarını sürdürdü

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Giriş: 10.10.2020 18:28
Güncelleme:10.10.2020 18:49
Skandalları ile öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine pes dedirtecek açıklamalara imza attı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emirinin önünde eğildi" iddiası görüntülerle yalanlanmasına rağmen göz göre göre bu yalanlarını yüzü bile kızarmadan sürdürdü. Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri'ne verdiği baş selamını "Saygının sınırlarını aşan bir davranış türü" olarak niteledi. İşte ahlaksız siyasetiyle gündemde kalmayı sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaşkınlığa yol açan o açıklamaları…
Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksız siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksız siyaset
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