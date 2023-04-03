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Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 08:38
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da partililerle seccade üzerine basarak poz vermesi gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun "seccadeyi görmedim" açıklamasına siyasilerden de tepki yağdı. CHP genel başkanının kendisini Saadet Partisi'nin iftar programında savunması ise kulislerde Kılıçdaroğlu "milli görüşün oylarını kaybetme kaygısı" ile konuşuyor yorumlarını getirdi.
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