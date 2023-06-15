Kemal Kılıçdaroğlu'na kırsal kesim tepkisi

Başkan Erdoğan'ın yeni döneme dair mesajları ve siyaset gündemindeki son gelişmeler... BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis A Haber canlı yayınında siyaset gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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