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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında Ekrem İmamoğlu anlaşmazlığı

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Giriş: 26.11.2021 20:54
Güncelleme:26.11.2021 20:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Eyüpsultan’da yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu için, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki gün, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar” demişti. Akşener'in bu açıklaması adaylık krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin bulunduğu Eyüpsultan'da bir araya geldi.

Yapımına AK Parti döneminde başlanan tesisin açılışında konuşma yapan Meral Akşener, "Böyle bir tesisin açılışında bulunmaktan çok mutlu oldum. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIKLARINA KARŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki gün katıldığı bir söyleşide İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin karşı olduğunu açıklamıştı.

"ÖNCE BULUNDUKLARI KENTİN GÜVENİNİ KAZANSINLAR"

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın vatandaşa verdiği sözleri tutmaları gerektiği ve vatandaşların güvenlerini kazanmaları gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar.

Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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