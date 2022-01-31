31 Ocak 2022, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu son videosuyla kendini ele verdi! Geceliği 100 bin TL'lik süitten algı operasyonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en son çektiği "troll" videosu ile kendini ele verdi. CHP İstanbul gençlik kollarının yayınladığı bir fotoğraf, Kılıçdaroğlu'nun mutfak dekoruyla giriştiği mütavizi algısını bozdu. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği son mekanın Boğaz manzaralı lüks bir otel odasına ait olduğu belirlendi. Ayrıca, o otelin gecelik fiyatının da 6 bin 465 Euro yani yaklaşık 100 bin TL olduğu ortaya çıktı.