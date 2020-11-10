Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve FETÖ tutuklularına sahip çıktı! Üzerine bir de "Osmanlı" gafı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü andı ve iktidar iddiasında bulundu. Anketlerde CHP’nin oy oranlarının yüzde 20'lerin altına düşmesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, CHP’nin vatandaşa yeterince anlatılamadığından dert yandı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tutuklularına bir kez daha özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı, Osmanlı Devleti ile ilgili de bir gafa imza attı.

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