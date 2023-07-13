Kemal Kılıçdaroğlu Rasim Bölücek’ten vazgeçmiyor! Akıl hocası Rasim Bölücek kim?

Seçimleri kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir kararla 80 danışmanının görevine son vermişti. Herkes gitti ama bir kişi yerini daha da sağlamlaştırdı. FETÖ'cü Enver Altaylı'ya yakınlığıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek hala görevde...

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