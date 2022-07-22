22 Temmuz 2022, Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na sahip çıktı: Belediye Başkanları tatilde olabilir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt sel felaketi esnasında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. "Belediye Başkanları da insan" diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun selden haberi olmadığını iddia etti. Oysa gerçek çok farklıydı. İmamoğlu AFAD'ın ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen tatilini yarıda kesmedi.