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Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu görüşmesinin gergin geçtiği iddia edildi

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 11:23
Seçimlerin ardından CHP'de "değişim" tartışmalarının fitilini ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu arasında 3 görüşme gerçekleşti. İkili arasında dördüncü görüşmenin de olması bekleniyor. Adaylık yarışında önce adaylığını ilan eden ardından da geri adım atan CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde de şimdilik sessizlik hakim. Peki CHP'de neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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