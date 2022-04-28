28 Nisan 2022, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmayacak!
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına özel açıklamalarda bulundu. Sevigen Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına hala inanmadığını söylerken, 6'lı masadaki en güçlü ismi açıkladı. Peki Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Millet İttifakı'ndaki en güçlü aktör kim? İşte detaylar...