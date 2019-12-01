Kayzer Wilhelm, Osmanlı ziyaretinde neler yaşandı? 2. Abdülhamid ile Kayzer Wilhelm neler konuştu?

Alman İmparatoru Kayzer Wilhelm, Türk-Alman işbirliğine, Almanya’nın çıkarları yönünden özellikle önem veriyordu. Tahta geçtikten bir yıl sonra, İstanbul’u iki kez ziyaret etti. Her iki gelişinde de Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından büyük törenlerle karşılandı. Peki, Kayzer Wilhelm'in o dönem Osmanlı ziyareti neden önemliydi? Hangi kararlar alındı? Neden hayata geçirilemedi? Detaylar A Haber’in analiz haberinde…