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Kayseri'deki sokak provokasyonunda MOSSAD ve FETÖ izi! Gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 00:45
Kayseri'de Suriyeli bir şahsın, amcasının kızı olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından sokaklar karışmıştı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken sapık gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu koruma altına alırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.
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