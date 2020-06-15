Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor." ifadelerine yer verdi.