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Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor

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Giriş: 15.06.2020 19:04
Güncelleme:15.06.2020 19:23
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor." ifadelerine yer verdi.
Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor
Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor
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