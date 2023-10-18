Katliam bölgesinde neler yaşanıyor? Sderot’ta tank konvoyunu A Haber görüntüledi

Dün İsrail savaş uçaklarının kadınların ve çocukların sığındığı yaralıların bir hastaneyi vurmasıyla dünya ayağa kalktı. Bölgede katliam ve soykırım yaşanıyor. Sderot’ta tank konvoyunu A Haber görüntüledi. O noktadan gelişmeleri Emine Kavasoğlu aktardı.

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