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KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün | Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede…

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 17:56
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde masum sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kassam Tugayları içeri sızma çabasında olan katliam tanklarına karşı direniyor ve geri püskürtüyor.  A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.
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