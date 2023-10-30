KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün | Katliam tanklarına karşı direniş! A Haber bölgede…

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde masum sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kassam Tugayları içeri sızma çabasında olan katliam tanklarına karşı direniyor ve geri püskürtüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.

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