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Katil İsrail'in Başbakanı soykırımcı Netanyahu Gazze sınırındaki katliam ordusunun yanında

İHA
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Giriş: 19.10.2023 21:36
Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.
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