23 Ekim 2023, Pazartesi
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Katil İsrail’de gözler güney sınırında! ABD kargo uçağı iniş yaptı
Katil İsrail’in Gazzeli çocuklarla savaşında 17. güne girilirken ABD’nin kargo uçağı İsrail’in işgal ettiği toprakların güneyine iniş yaptı. Uçakta askeri teçhizat olduğu konuşulurken kara harekatı için ABD askerlerinin gelmesi bekleniyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.