Katil İsrail Güney Kıbrıs'a neden silah yağdırıyor? A Haber'de çarpıcı yorum: Silahlar Türkiye'ye karşı konumlandırılıyor

Giriş: 13.09.2025 22:59
Katil İsrail’in Güney Kıbrıs’a silah sevkiyatı tartışma yarattı. A Haber ekranlarında Merve Tepe’nin moderatörlüğünde yayınlanan Satır Arası programında konu masaya yatırıldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Açıkça belli ki bak biz bunu yapıyoruz, haberiniz olsun diye gözümüze sokuyorlar" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, bu silahların teorik olarak Türkiye’ye karşı konuşlandırıldığını ancak Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni "kale bile almadığını" vurguladı. Yunanistan’ın ise ABD’nin adeta "silah deposu" haline geldiğini belirtti. Ekonomik sıkıntılar sonrası Yunanistan’ın devlet olarak gücünü kaybettiğini söyledi. Kızıltaş, "Arz-ı Mevut hayalinin belli bir parçası da Kıbrıs’tır" diyerek siyonist baskılara dikkat çekti. Rum kesiminde İsrail lehine büyük arazi alımlarının yapıldığını hatırlattı. Katar örneğini veren Kızıltaş, "Amerika’nın korumasına rağmen İsrail gerekirse vuruyor, yarın yine yapar" dedi. İsrail’in daha önce Türkiye’ye yanlış koordinatlar vererek F-16’lara dağ taş bombalattığını iddia etti. "Dolayısıyla Güney Kıbrıs aslında sermayeyi kediye yüklüyor" ifadesini kullandı. Kızıltaş’a göre, "Bu savunma sistemleri İsrail’in lehine olmadığı sürece Rum yönetiminin hiç işine yaramaz."
Silahlar Türkiye'ye karşı konumlandırılıyor
