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Katil İsrail Gazze’ye girdi! Bombardıman sürüyor

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Giriş: 23.10.2023 11:02
Katil İsrail, “Kara kuvvetleri rehineleri aramak için Gazze’ye girdi” açıklamasını yaptı. Gece saldırıların dozunu artıran terör devleti İsrail yine Gazze’yi vuruyor.
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