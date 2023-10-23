Katil İsrail Gazze’ye girdi! Bombardıman sürüyor

Katil İsrail, “Kara kuvvetleri rehineleri aramak için Gazze’ye girdi” açıklamasını yaptı. Gece saldırıların dozunu artıran terör devleti İsrail yine Gazze’yi vuruyor.

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