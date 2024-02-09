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Katil İsrail askerleri böyle pusuya düşürüldü! Keskin nişancı İsrail subayını tek atışta vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 12:33
Gazze'nin dört bir yanına konuşlanan Hamas keskin nişancıları katil İsrail askerlerini bir bir pusuya düşürüyor. El Kassam Tugayları o anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı. Videoda bir İsrail subayının vurulduğu görülüyor.
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