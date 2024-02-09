Katil İsrail askerleri böyle pusuya düşürüldü! Keskin nişancı İsrail subayını tek atışta vurdu

Gazze'nin dört bir yanına konuşlanan Hamas keskin nişancıları katil İsrail askerlerini bir bir pusuya düşürüyor. El Kassam Tugayları o anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı. Videoda bir İsrail subayının vurulduğu görülüyor.

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