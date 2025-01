Katar’dan Gazzeli çocuklara eğitim desteği! 3 aşmalı plan

24 Ocak Dünya Eğitim Günü. Ancak Birleşmiş Milletler verilerine göre şu an 250 milyondan fazla çocuk savaşlar, doğal afetler ya da krizler nedeniyle eğitim hakkından yararlanamıyor. Üstelik dünyadaki çocukların altıda biri çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda. Katar merkezli "Educatıon Above All" yani "Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı" ise dünyanın dört bir yanında eğitim hakkından uzak kalan çocuklara ve gençlere imkan sağlıyor. Özellikle de Gazze'de çocuklar için bir çok adım atılıyor. Vakfın Yöneticisi Janvi Kanoria A Haber'in sorularını yanıtladı.

