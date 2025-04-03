Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Adaylar için kapıları kapatmadı

CHP’de gözler 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda. Parti içi muhalefet de aynı tarihe odaklanmış durumda. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için çaba gösteriyorlar. Hatta delegelerin imzasıyla bir de ortak bildiri yayımladılar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise planlarını koltuğunu kaybetmemek üzerine yapıyor. Kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın birçok ismi liste dışı bırakacağı konuşuluyor.

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