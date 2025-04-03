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CHP nasıl bir toplum istiyor? | ANALİZ

CHP nasıl bir toplum istiyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 08:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları öğretmen, çiftçi, memur, hakim, yargı mensubu, CHP'li olmayan kim varsa hakaret ediyor. Son olarak Saraçhane'deki izinsiz gösterilere müdahale eden polislerimizi itibarsızlaştırmak istediler. CHP nasıl bir toplum istiyor? Ötekileştirme, hakaret ve tehdit muhalefetinin perde arkasında neler var? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin inceledi.
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CHP nasıl bir toplum istiyor? | ANALİZ
CHP nasıl bir toplum istiyor?
CHP nasıl bir toplum istiyor?
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