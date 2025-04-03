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CHP boykot çağrısıyla ne amaçladı? CHP’nin yeni planı ne?

CHP boykot çağrısıyla ne amaçladı? CHP'nin yeni planı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 12:51
Türkiye’nin iç huzurunu ve ekonomisini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısına karşılık bulamadı. Halk hem yerli ve milli markaların hem de esnafının yanından yer alarak 28 milyarlık bir harcama gerçekleştirdi. 1 Nisan 2’ye katlanırken mart ortalaması da geçildi. Peki Özgür Özel’in amacı neydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
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