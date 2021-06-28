'Katar' iftirası boşa çıkan CHP şimdi de YKS üzerinden provokasyon peşinde

Sözcü Gazetesi ve T24 tarafından yapılan "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı" başlıklı yalan haber sonrası T24 sınavdan sonra da olsa haber ile ilgili özür diledi. Habere ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu hükümete yüklendi ancak haber için özür dilenmesine rağmen paylaşımını kaldırmadı. CHP bu olay sonrasında bu kez de YKS üzerinden yeni bir skandala imza attı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" paylaşımında bulundu.